Quest’anno, i cittadini possono richiedere nuovamente i voucher per il Bonus Vacanze. Scopriamo come funziona, come utilizzarlo e le modalità per compilare la domanda e ottenere il contributo per viaggiare.

Il Bonus Vacanze 2023, iniziativa dell’INPS rivolta agli studenti iscritti all’anno scolastico 2022/2023, offre la possibilità di ottenere contributi per soggiorni studio all’estero o vacanze tematiche in Italia. L’INPS ha pubblicato tre diversi bandi, ognuno dedicato a diverse categorie di utenti, destinazioni e tempistiche per la presentazione della domanda.

Il primo bando, Estate INPSieme Italia 2023, riguarda soggiorni studio in Italia per studenti delle scuole elementari, medie e superiori che soddisfano i requisiti di partecipazione. Il secondo bando, Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia, prevede soggiorni studio in Paesi europei ed extraeuropei per studenti della scuola secondaria di secondo grado. Infine, il terzo bando, Corso di lingue all’estero, riguarda soggiorni studio per conseguire certificazioni linguistiche secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR).

Bonus Vacanza 2023: come presentare domanda

La domanda per i bandi INPS delle vacanze studio può essere presentata solo dai figli di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alle varie gestioni INPS, a condizione che soddisfino specifici requisiti relativi all’età e alla scuola frequentata. ù

Per richiedere il Bonus Vacanze 2023 INPS, è necessario accedere alla piattaforma dell’INPS con Spid, CIE o CNS e seguire il percorso del bando di interesse. È fondamentale aver presentato la DSU per ottenere il modello ISEE, utilizzato per stabilire il valore del contributo. Il valore del contributo varia a seconda del bando e delle condizioni del richiedente.

Ad esempio, il contributo massimo per il bando Estate INPSieme Italia è di 300 euro, mentre per il bando Corso di lingue all’estero può arrivare fino a 1.500 euro. Il contributo viene erogato sotto forma di voucher, utilizzabile esclusivamente per prenotare soggiorni studio o corsi di lingua presso strutture convenzionate.