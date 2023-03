Se c’è una costante quando si tratta di nuovi iPhone, è una migliore durata della batteria. Negli ultimi anni, Apple ha fatto della durata della batteria una priorità, per questo molti pensano che l’iPhone 15 potrebbe aumentare ulteriormente l’autonomia.

Dopo l’A16, Apple dovrebbe lanciare il primo chip a 3 nm nell’iPhone 15 Pro. Si pensa che l’efficienza aumenterà di circa il 35% a quelli a 5 nm, e in generale gli analisti si aspettano grandi cose.

L’Economic Daily News ha riferito questa settimana che Apple passerà anche ad un nuovo chip driver per display OLED da 28 nm. Sarà più efficiente e “ridurrà ulteriormente il consumo energetico del chip driver OLED e migliorerà le prestazioni dei modelli della serie iPhone 15“, secondo il rapporto. Dal momento che il display è la batteria principale, anche un leggero miglioramento dell’efficienza potrebbe produrre grandi guadagni.

Non solo una questione di hardware

Apple utilizzerà Sony come fornitore per il LiDAR, e come spiega, ToF VCSEL integra componenti chiave per ridurre il consumo energetico, il che è vantaggioso per la durata della batteria.

L’iPhone 15 Pro dovrebbe avere per la prima volta 8 GB di RAM, il che renderà il multitasking molto più veloce. Ciò non ha necessariamente un effetto positivo sulla durata della batteria, ma il tipo di RAM potrebbe. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che Apple aumenterà le specifiche così come i gigabyte, quindi il 15 Pro potrebbe fare il salto alla memoria LPDDR5X.

Infine, c’è lo stesso iOS 17, che potrebbe essere il motivo principale per cui potrebbe esserci un aumento della durata della batteria.