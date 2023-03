Recentemente, gli esperti di sicurezza di SecneurX hanno individuato un gruppo di applicazioni per dispositivi Android sul Google Play Store che contenevano un noto malware. Nel frattempo, gli specialisti di Google hanno rilevato una vulnerabilità significativa sui modem Exynos, utilizzati in diversi modelli di smartphone tra cui Samsung Galaxy, Google Pixel e Vivo, che potrebbe rappresentare un grave rischio per la sicurezza dei dati degli utenti.

Le app infette

Secondo quanto riportato da SecneurX, i criminali responsabili di questo malware, noti per aver creato virus bancari chiamati BlackRock ed ERMAC, sono stati individuati. Grazie a questi virus, i criminali possono accedere alle credenziali bancarie e ai portafogli di criptovalute, rubando denaro e dati sensibili degli utenti.

Il malware Hook, invece, consente ai criminali di prendere il completo controllo del dispositivo degli utenti e di espandersi su altri dispositivi connessi, creando una catena di frodi. Una volta installato sul dispositivo, il malware funge anche da file manager, scaricando contenuti da un server di controllo, come chat di WhatsApp e contatti. Inoltre, consente ai criminali di inviare messaggi usando gli account social della vittima.

Il virus si sta diffondendo rapidamente e molti paesi sono stati colpiti, tra cui Italia, Stati Uniti, Australia, Regno Unito, Canada, Turchia e Spagna. Quali sono le applicazioni coinvolte? SecneurX ha fornito una lista provvisoria.

Logo Design Maker

Fast Language Translator

Funny Emoji Keyboard

Perfect Face Swap

Animal Doodle Drawing

Effects Photo Editor

Paper Paint

Super Emoji Editor & Sticker

Dexterity QR Scanner

Blue Voice Changer

Heart Rate Monitor

Cool Screen Mirroring

Fun Paint & Coloring

Phone Cleaner Lite

Beauty Christmas Song

Digital Clock – Always display

Epica Gamebox & Hub

Live Wallpaper – HD 3D/4D

Magic Face AI

Grape Camera & Photo Editor

Love Sticker

Blood Glucose Recorder

HD Screen Mirroring

Clever Clean – Batter Saver

Phone to TV

Album Live Wallpaper & Theme

Photo Voice Translator

Shortcut Screen Mirroring

Effect Voice Changer

Mind Message

Quick PDF Scanner

Advanced Cast Screen

Easy Voice Change

Coloring Painting

È importante sottolineare che non tutte le seguenti applicazioni contengono il malware Hook. In alcuni casi, il malware presente potrebbe essere Harly o Joker. Tuttavia, l’avviso rimane lo stesso: se avete installato una di queste app, è necessario rimuoverle immediatamente. Nonostante Google abbia prontamente rimosso tali applicazioni dal Play Store, esse continuano a rappresentare una minaccia fintanto che rimangono sui dispositivi degli utenti.

Consigliamo vivamente di seguire il profilo Twitter di SecneurX per rimanere costantemente aggiornati sull’elenco completo delle applicazioni compromesse e per ricevere ulteriori informazioni su come proteggere i propri dispositivi mobili dai rischi legati ai malware.