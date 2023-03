Kena Mobile è pazza, 230GB con minuti senza limiti distruggono Vodafone

Kena Mobile è attualmente il provider che offre una delle promo migliori in assoluto. All’interno della soluzione in questione gli utenti potranno trovare minuti senza limiti verso tutti i gestori ma anche 1000 messaggi verso tutti. Per quanto concerne Internet, bisogna stare tranquilli: Kena Mobile offre infatti 230 giga per la navigazione sul web utilizzando la rete 4G che viene gentilmente offerta da un provider famosissimo nel mondo, ovvero TIM.

Ovviamente non tutti gli utenti provenienti da qualsiasi gestore possono sottoscrivere quest’offerta strepitosa, la quale è riservata solo ad alcuni utenti. Infatti ricordiamo che la promozione è disponibile solo per coloro che attiveranno un numero nuovo con Kena o per coloro che mantengono il proprio numero ma provenendo da Iliad, Poste Mobile, Ho, LycaMobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, COOP, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings, Withu.

Quanto costa la promo di Kena

Per quanto riguarda i costi della promozione, ricordiamo che questa ha un prezzo di 9,99 € ogni mese e si rinnova automaticamente durante lo stesso giorno nel quale è avvenuta l’attivazione chiaramente solo se il credito nella scheda sarà sufficiente. Per quanto riguarda il contributo di attivazione, sono solo 4,99 € da pagare una tantum. Per quanto concerne il costo della SIM, si parla di una cifra gratuita.

Per attivare l’offerta, dovrete andare sul sito ufficiale dell’azienda cliccando sul tasto di acquisto che trovate in alto a destra nella pagina della Promo. Potrete attivarla anche dall’applicazione ufficiale di Kena Mobile.