Kena Mobile ha prorogato nuovamente Dati Promo 300 GB TOP

Fino all’inizio del mese di aprile 2023 sarà ancora disponibile l’offerta denominata Dati Promo 300 GB TOP dell’operatore virtuale Kena Mobile. Quest’ultimo ha infatti deciso di prorogarla ulteriormente.

Tramite un nuovo aggiornamento del documento di trasparenza tariffaria, l’operatore virtuale ha deciso di aggiornarne la scadenza ancora una volta, in questo caso per il giorno 3 Aprile 2023. Ricordiamoci insieme cosa propone.

Kena Mobile proroga Dati Promo 300 GB TOP

Con l’offerta Kena Dati Promo 300GB TOP, ogni mese sono previsti esclusivamente 300 Giga di traffico internet mobile in 4G, con un prezzo pari a 11,99 euro al mese, in promozione invece che a 13,99 euro al mese, attualmente per attivazioni effettuate fino al 3 Aprile 2023, salvo cambiamenti.

Come avrete notato minuti ed SMS non sono compresi nell’offerta, i clienti possono però usufruire dei prezzi a consumo con il Piano Base Kena. Quest’ultimo prevede un costo di 35 centesimi di euro al minuto per le chiamate e 25 centesimi di euro per ogni SMS inviato. Oltre che online tramite il sito ufficiale dell’operatore, Kena Dati Promo 300GB TOP può essere attivata anche nei punti vendita Kena.

In ogni caso, l’offerta è dedicata esclusivamente ai nuovi clienti che richiedono un nuovo numero. Si specifica inoltre che, dopo aver assunto la denominazione Kena Dati Promo 300GB TOP dal 25 Gennaio 2023, il costo di attivazione risulta pari a 9,99 euro, mentre prima era gratuito. Nel complesso, la spesa iniziale da pagare per attivare questa offerta è pari quindi a 25 euro.