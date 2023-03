Gli sconti del 50% di Esselunga sondo la cosa migliore per riuscire a risparmiare sui vari acquisti, infatti tutti gli utenti vi possono accedere senza dubbi o vincoli particolari, in questo modo è facile pensare di risparmiare su ogni singolo acquisto effettuato.

La campagna promozionale risulta essere disponibile per tutti in ogni singolo negozio sparso per il territorio nazionale, in questo modo è facile godere del risparmio e degli ottimi prezzi bassi, a prescindere da dove abitiate o comunque dall’effettiva regione di appartenenza.

Esselunga, questi sconti sono da non perdere

Con la nuova offerta tech di Esselunga, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di acquistare ottimi prodotti al giusto prezzo, in questo caso viene applicata su uno smartphone di buona qualità, il Samsung Galaxy A04s, oggi disponibile all’acquisto pensate a soli 139 euro.

Risparmiare è facilissimo, come anche godere di buone prestazioni in generale, poiché parliamo a tutti gli effetti di un dispositivo che ha un processore octa-core da 2Ghz, affiancato da un display da 6,5 pollici di diagonale, che presenta anche una risoluzione HD+, oppure 3GB di RAM e 32GB di memoria interna (che risultano a loro volta essere espandibili). Il comparto fotografico è sufficientemente fornito, poiché è presente una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 megapixel, senza comunque dimenticarsi del sensore per le impronte laterale e la batteria da ben 5000mAh che garantisce una buona autonomia generale.