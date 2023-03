Instagram: addio musica nelle storie, il mancato accordo con Siae costa a Meta la musica italiana

Meta, l’azienda proprietaria dei social network Facebook e Instagram, e la Siae, la principale società italiana che gestisce i diritti d’autore delle opere musicali, non sono riuscite a raggiungere un accordo economico per rinnovare la licenza che consente l’uso dei brani del catalogo Siae sulla piattaforma di Meta. L’accordo era scaduto il 1° gennaio 2023.

Meta ha dichiarato che la tutela dei diritti d’autore è una priorità assoluta e ha iniziato la procedura per rimuovere i brani del repertorio Siae dalla sua libreria musicale. Meta ha inoltre affermato di avere accordi di licenza in oltre 150 paesi e di impegnarsi per raggiungere un accordo equo con la Siae.

In risposta, la Siae ha definito la decisione di Meta “unilaterale” e ha dichiarato che questa ha lasciato “sconcertati” gli autori ed editori italiani. La Siae ha aggiunto che Meta ha richiesto di accettare una proposta unilaterale senza valutare in modo trasparente e condiviso l’effettivo valore del repertorio e ha rifiutato di condividere le informazioni rilevanti ai fini di un accordo equo. La Siae ha anche affermato che la negoziazione era in corso quando Meta ha deciso di rimuovere i brani del catalogo.

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha dichiarato che le grandi aziende internazionali devono rispettare l’identità e la sovranità legislativa degli Stati e difendere le opere di ingegno degli autori italiani.

Addio ai brani italiani

Gli utenti italiani ed europei non potranno più utilizzare i brani del catalogo Siae sulle piattaforme di Facebook e Instagram, inclusi le Storie, i Reel e il Feed di Instagram, dove la musica si può aggiungere ai post dal novembre 2022. I contenuti già pubblicati con brani musicali del catalogo Siae su Facebook verranno rimossi, mentre su Instagram la musica verrà silenziata, a meno che l’utente non sostituisca l’audio selezionando un’altra traccia disponibile sul catalogo di Meta. La rimozione dei brani musicali dalle piattaforme o dei contenuti avverrà gradualmente.

L’assenza dei brani musicali del catalogo Siae potrebbe avere un impatto significativo sull’attività di utenti, creatori e influencer che utilizzano la musica per rendere i loro contenuti più accattivanti e performanti, soprattutto su Instagram. Inoltre, la competitività dei social network di Meta potrebbe essere influenzata, poiché uno dei punti di forza del rivale TikTok è la musica associata a meme, balletti e trend.