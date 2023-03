Apple al lavoro sul nuovo iPhone 15 Pro Max con bordi ultra sottili

Per gli iPhone di nuova generazione, Apple potrebbe avere un serbo alcune sorprese che faranno felici gli utenti. Infatti i prossimi device potrebbero essere caratterizzati da un design totalmente rivisto.

Entrando maggiormente nello specifico, stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni, Apple potrebbe ridurre le cornici del prossimo iPhone 15 Pro Max. Il lavoro di affinamento sarà talmente impostate che il device avrà le cornici più sottili mai viste su uno smartphone.

A condividere questa informazione ci ha pensato il noto Ice Universe, un leaker sempre molto ben informato. Il prossimo flagship dell’azienda della mela vanterà cornici incredibilmente sottili con una dimensione attesa di soli 1,55 mm.

Il prossimo iPhone 15 Pro Max di Apple potrebbe avere i bordi più sottili mai visti su uno smartphone stando alle ultime indiscrezioni

Si tratta di una significativa riduzione rispetto ai bordi dell’attuale iPhone 14 Pro Max che misurano 2,17 mm. Inoltre, tale spessore permetterebbe di stabilire un nuovo record per le cornici più sottili su uno smartphone.

L’attuale detentore di questo record è Xiaomi 13 con cornici che misurano appena 1,81 mm. Per fare un confronto, il Galaxy S22 e il Galaxy S23 hanno cornici che misurano circa 1,95 mm. Questa scelta da parte di Apple permetterebbe di adottare un design ancora più moderno e funzionale per i propri device. Non bisogna dimenticare che garantirebbe al device di avere una maggiore superficie frontale occupata dal display.

Inoltre, il device continuerà ad utilizzare il design Dynamic Island con un noth a forma di pillola in posizione centrale. Non resta che attendere per scoprire maggiori dettagli in merito.