Forse sarebbe stato meglio non venire a conoscenza del risultato ma è inutile negare che l’analisi condotta da Counterpoint Research sul costo di produzione di un iPhone 14 Pro Max sta suscitando davvero tanta curiosità.

Il rapporto, pur non potendo disporre di cifre ben precise poiché non specificate dal colosso di Cupertino, registra un aumento delle spese necessarie per la realizzazione di un iPhone 14 Pro Max nella versione da 128 GB rispetto a un iPhone 13 Pro Max. Rispetto allo scorso anno, Apple va incontro a una spesa maggiore del 3,7%.

iPhone 14 Pro Max: chip e fotocamera alla base dell’aumento!

Stando alla fonte la spesa alla quale Apple va incontro per produrre un iPhone 14 Pro Max ammonta a circa 464,00 dollari e quindi poco più di 430,00 euro, un quarto della spesa prevista per l’acquisto dell’unità, che in Italia ammonta a ben 1489,00 euro.

Rispetto allo scorso anno, il colosso si ritrova a dover affrontare una spesa maggiore alla base della quale vi è l’aumento del costo del chip A16 Bionic, il cui costo è più alto di 11 dollari rispetto all’A15 Bionic. Inoltre, a favorire l’aumento del totale compensa la presenza del nuovo sensore fotografico da 48 megapixel (prerogativa di iPhone 14 Pro e Pro Max) e il nuovo display always on.

La spesa complessiva è il risultato di cifre non del tutto precise, che non includono tra l’altro i costi previsti per il packaging, la distribuzione delle unità, l’assemblaggio e la parte marketing e pubblicitaria. Il costo totale, dunque, potrebbe essere lievemente più alto rispetto a quello indicato dalla fonte ma si tratta in ogni caso di una cifra che potremmo definire irrisoria se paragonata al costo finale previsto per l’acquisto.