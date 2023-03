Apple vuole rendere Siri simile a ChatGPT

Il colosso di Cupertino Apple sta attualmente testando il concept di intelligenza artificiale generativa che un giorno potrebbero essere destinati a Siri, nonostante i problemi con il modo in cui è costruito l’assistente virtuale.

In sostanza, vorrebbe rendere Siri molto simile a ChatGPT, strumento di OpenAI che mira a rendere l’interazione con i sistemi di intelligenza artificiale più naturale e intuitiva. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple vorrebbe Siri simile a ChatGPT

Queste tecnologie AI di nuova generazione hanno evidenziato come ‌Siri‌, Alexa e altri assistenti vocali abbiano sperperato il loro vantaggio nella corsa all’IA, spiega il report del NYT. ‌Siri‌, in particolare, ha affrontato numerosi ostacoli nel corso degli anni ed è ancora indietro rispetto alla concorrenza. Parlando con il New York Times, l’ex ingegnere Apple, John Burkey, che ha lavorato su ‌Siri‌ ed è stato incaricato di apportare un migliorarlo nel 2014, ha spiegato che l’assistente vocale è costruito su “un codice goffo che ha impiegato settimane per aggiornarsi con le funzionalità di base”.

Il suo “design ingombrante” ha reso molto difficile per gli ingegneri aggiungere nuove funzionalità. Ad esempio, il database di ‌Siri‌ contiene un ampio elenco di frasi in quasi due dozzine di lingue, rendendolo “una grande palla di neve”. Se qualcuno volesse aggiungere una parola al database di ‌Siri‌, Burkey ha aggiunto, ‘va in una grande pila di parole da aggiungere’.

Ciò significa che semplici aggiornamenti come l’aggiunta di nuove frasi al set di dati richiedono la ricostruzione dell’intero database ‌Siri‌, che potrebbe richiedere fino a sei settimane. L’aggiunta di funzionalità più complicate come nuovi strumenti di ricerca potrebbe richiedere fino a un anno intero. Di conseguenza, non c’era modo per ‌Siri‌ di diventare un “assistente creativo” come ChatGPT, almeno secondo Burkey.