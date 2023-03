Smartphone Wi-Fi 7 finalmente diventano realtà, ecco quelli compatibili

L’avvento della tecnologia Wi-Fi 7 è ormai imminente e diverse aziende del settore si stanno attrezzando per accoglierla, tra cui Qualcomm, che si propone di essere tra i leader della nuova generazione di connettività wireless. Grazie alla sua esperienza pluriennale nel campo del Wi-Fi e ai suoi prodotti, che hanno raggiunto il supporto di oltre 6,5 miliardi di unità, Qualcomm ha già realizzato 175 design relativi alla tecnologia Wi-Fi 7 per diverse tipologie di prodotti. Inoltre, il Wi-Fi 7 è già in uso in quasi tutti i dispositivi che utilizzano il nuovo chip Snapdragon 8 Gen 2, rendendo la tecnologia già pronta per essere utilizzata.

Una delle caratteristiche più interessanti del Wi-Fi 7 è il sistema Qualcomm FastConnect 7800, che garantisce un’ampia capacità per smartphone, PC e dispositivi per AR e VR. In particolare, questo sistema include la tecnologia High-Band Simultaneous (HBS) Multi-Link, che connette due bande da 5 GHz e/o 6 GHz e raggiunge velocità di picco fino a 5,8 Gbps, con una bassa latenza e prestazioni ottimizzate. Il sistema FastConnect 7800 è già supportato da molti smartphone, come Xiaomi 13 e 13 Pro, vivo X90 Pro+, iQOO 11 Pro, Motorola Moto X40, Nubia RedMagic 8 Pro, OnePlus 11, Nubia Z50 e HONOR Magic 5, nonché da router e access point come Xiaomi Router 10000, TP-Link Deco BE95 Whole Home Mesh System, TP-Link Omada, ARRIS SURFboard G54 e ADB Cheetah Home Gateway.

La tecnologia Wi-Fi 7 è finalmente realtà

In sintesi, il Wi-Fi 7 rappresenta solo il primo passo verso una tecnologia sempre più diffusa e compatibile con i nostri dispositivi. Se possedete uno dei modelli di smartphone citati, potrete godere dei vantaggi della nuova tecnologia in anteprima rispetto agli altri utenti.