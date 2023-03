Smartphone, se vuoi allungare la durata della batteria devi seguire questi consigli

La batteria degli smartphone è sempre stata una delle preoccupazioni principali di coloro che amano scattare con il proprio telefono, soprattutto quando si tratta di sessioni fotografiche impegnative. Sebbene non sia possibile avere una batteria infinita, ci sono dei trucchi che possono aiutare a prolungarne la durata.

Smartphone: l’elisir della lunga vita

In primo luogo, si consiglia sempre di disattivare la vibrazione, la quale richiede energia per funzionare. Quando si scatta, non hai di certo bisogno della vibrazione, anzi! In secondo luogo ti consigliamo di eliminare le animazioni, che possono essere molto belle ma consumano troppa batteria. È possibile disabilitare questa opzione nelle impostazioni dei propri sfondi.

Da non dimenticare, c’è anche la questione della chiusura delle applicazioni aperte in background che non vengono utilizzate, poiché spesso queste si servono della connessione ad altri sistemi, consumando molta batteria. È anche possibile disattivare gli aggiornamenti di queste ultime nelle impostazioni.

La luminosità dello schermo è uno dei fattori che influenzano maggiormente la durata della batteria. Si consiglia quindi di disattivare la funzione di luminosità automatica e impostare la luminosità manualmente, riducendola al massimo necessario. Inoltre, è consigliabile impostare il timeout dello schermo al valore più basso possibile e spegnere il telefono qualora non necessario.

Dopodiché ti consigliamo di utilizzare la Modalità Aereo, sosprattutto se sei in una situazione in cui non hai bisogno di ricevere chiamate o messaggi, ma vuoi comunque utilizzare il tuo telefono per scattare foto. Questa funzione disattiva tutte le funzioni di rete, quindi risparmierai molta energia della batteria.

Infine investi in una Batteria Esterna. Questo dispositivo portatile può essere caricato in anticipo e poi utilizzato per ricaricare il tuo smartphone quando necessario.