Samsung Galaxy S23, la famiglia si aggiornerà con un importante aggiornamento alla fotocamera

I flagshio di Samsung, la famiglia Galaxy S23, ha ricevuto recensioni miste da parte degli utenti. In particolare, alcune lamentele hanno riguardato l’ottimizzazione del comparto fotografico, non sempre all’altezza di quanto sperato.

Tuttavia, Samsung sta lavorando per risolvere questo problema. Nello specifico, il gigante coreano sta preparando un grande aggiornamento che sarà rilasciato per tutti i device dalla famiglia.

A conferme questa informazione ci ha pensato Ice Universe, noto leaker sempre ben informato sulle novità di Samsung. Secondo quanto indicato nel report, uno dei problemi più significativi con le fotocamere della linea Galaxy S23 è il pixel binning.

Samsung sta lavorando ad un importante aggiornamento per la famiglia Galaxy S23 incentrato sul miglioramento del comparto fotografico

Questo fenomeno riduce la risoluzione generale dell’immagine ma ne migliora la qualità. Le modifiche software permettono di ridurre il rumore e migliorare la gamma dinamica. Tuttavia, anche con questa funzione, gli utenti continuano a riscontrare problemi con foto sfocate, ritardi dell’otturatore e problemi con la modalità notturna.

Gli utenti di Reddit stanno esprimendo tutta la propria frustrazione. Nei thread legati alla problematica si legge di utenti che commentano addirittura: “Più a lungo ho il mio S23 Ultra, più mi rendo conto che Samsung ha fatto un telefono davvero terribile“. Altri hanno risposto: “Samsung è così distante dai propri clienti. Questo problema di ritardo dell’otturatore esiste da così tanto tempo che è inspiegabile come non sia stato risolto“.

Per fortuna, Samsung sta lavorando a una soluzione a questi problemi con un aggiornamento incentrato sull’ottimizzazione della fotocamera. Nello specifico, la modalità notturna sarà una delle feature che subiranno un importante miglioramento.

Ricordiamo che i Galaxy S23 e Plus è caratterizzata da una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultra-wide da 12 MP, una telecamera teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e una fotocamera anteriore da 12 MP per i selfie. Il Galaxy S23 Ultra, invece, presenta una fotocamera principale da 200 MP, una fotocamera ultra-wide da 12 MP, una lente teleobiettivo da 10 MP, una lente periscopica da 10 MP (una con zoom ottico 3x e l’altra con zoom ottico 10x) e una fotocamera anteriore per selfie da 12 MP.