Xiaomi 13 Pro, scopriamo i risultati del test DXOMARK sulla fotocamera

Il team di DXOMARK ha sottoposto il nuovissimo Xiaomi 13 Pro al proprio test per valutare le performance fotografiche. La prova consiste nell’analisi tecnica delle fotocamere e degli scatti effettuati per valutare la qualità generale in diverse condizioni.

Come indicato nel report di DXOMARK, lo Xiaomi 13 Pro si colloca al 16° posto nella classifica generale e al 15° nella categoria ultra-premium. Il punteggio registrato è di 132 punti, a pari merito con Vivo X90 Pro e un altro device del brand cinese, il 12S Ultra.

Se si considera che nelle prime tre posizioni troviamo Honor Magic5 Pro con 152 punti, Huawei Mate 50 Pro con 149 punti, il divario è piuttosto importante. Per completare il podio, infine, troviamo Google Pixel 7 Pro e Honor Magic4 Ultimate a pari merito con 149 punti.

Scopriamo come si è classificato il nuovo smartphone Xiaomi 13 Pro nella valutazione delle prestazioni fotografiche secondo DXOMark

Secondo DXOMARK , la performance complessiva della fotocamera di Xiaomi 13 Pro è estremamente buona. Il test ha registrato un buon livello di dettaglio, una buona gestione della saturazione oltre ad uno zoom discreto. Lo stesso vale anche per la registrazione dell’audio durante i video.

Tuttavia, ci sono anche delle criticità che non permettono al device di posizionarsi più in alto nella classifica. Nello specifico, il team di analisi ha rilevato che Xiaomi 13 Pro fatica maggiormente quando le condizioni ambientali non sono perfette.

Questo si verifica in particolare nelle scene in controluce o con scarsa illuminazione. In questi casi l’esposizione non è perfetta e quindi la qualità della foto ne risente. Inoltre, passando alla registrazione dell’audio, la qualità cala se si devono registrare rumori forti come quando ci si trova ad un concerto.

Un ulteriore punto a sfavore del device è leggibilità del display quando esposto alla luce solare diretta. Sebbene possano arrivare miglioramenti tramite aggiornamenti software, al momento Xiaomi 13 Pro non tiene il passo con i diretti rivali nel settore dei cameraphone.