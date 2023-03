Xiaomi stupisce tutti presentando in anteprima dei nuovi occhiali per la realtà aumentata

Xiaomi ha presentato la serie 13 al Mobile World Congress 2023 e ha anche spoilerato il primo prototipo di occhiali AR chiamato Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition.

Il dispositivo pesa solo 126 gr e sono alimentati dallo Snapdragon XR2 Gen 1. Gli occhiali sono inoltre dotati del collegamento di comunicazione a bassa latenza proprietario di Xiaomi che aiuta a fornire una latenza di soli 3 ms tra uno smartphone associato e gli occhiali. La latenza del collegamento completo è di soli 50 ms. A mantenere basso il peso delle specifiche ci sono i materiali utilizzati che includono una lega di magnesio-litio, parti in fibra di carbonio e una batteria con anodo di silicio-ossigeno creata internamente.

Il dispositivo è dotato di una coppia di display MicroOLED che producono immagini luminose con una luminosità intraoculare fino a 1200 nit. Utilizzando i micro gesti, gli utenti possono selezionare, aprire ed uscire dalle app e scorrere le pagine senza dover utilizzare uno smartphone nelle vicinanze come controller. App come YouTube e TikTok diventa quindi facilissimo. Un’altra caratteristica consente all’utente di “afferrare” lo schermo da un televisore consentendo all’utente di continuare a guardare dagli occhiali.

Inoltre, “Xiaomi utilizza le articolazioni delle dita interne dell’utente come area di riconoscimento dei gesti per gli occhiali Xiaomi Wireless AR. Il direzionale è orientato dalla seconda articolazione del dito medio, che rappresenta la direzione verso l’alto. Se combinato con le aree circostanti, questo forma una chiave direzionale a quattro vie per le operazioni di movimento di base.” Far scorrere il pollice sull’indice è il gesto utilizzato per entrare e uscire dalle applicazioni.

Delle funzionalità senza precedenti

Lo Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition è tra i primi occhiali AR a presentare un display “retina“. Le lenti elettrocromiche si adattano alle varie condizioni di illuminazione e, secondo Xiaomi, il “contenuto visualizzato sullo schermo viene riflesso da tre superfici all’interno dei prismi di guida della luce“. Il dispositivo indossabile può essere utilizzato per azionare dispositivi domestici intelligenti e deve essere accoppiato con un telefono Xiaomi 13 o un altro dispositivo predisposto per Snapdragon Spaces.

Lo Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition avrà anche tre diverse dimensioni di naselli. È possibile aggiungere una clip per i miopi collegabile. In modalità blackout, gli utenti ottengono un’esperienza coinvolgente durante la visualizzazione dei contenuti. La modalità trasparente offre una “esperienza AR più vivida” che combina realtà ed elementi virtuali.

Al momento, le unità esposte sono considerate prototipi e Xiaomi deve ancora decidere se produrre in serie gli occhiali per il pubblico.