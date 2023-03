Il più famoso ripetitore Xiaomi per il WiFi è in super promozione su Amazon, costa solamente 11 euro, e rappresenta la giusta soluzione su cui fare affidamento nel momento in cui si volesse comunque cercare di spendere pochissimo, senza doversi preoccupare delle prestazioni generali.

Ripetitore WiFi a soli 11 euro, un prodotto Xiaomi scontatissimo

Il ripetitore WiFi di Xiaomi è un’icona del low cost, un prodotto che è acquistatissimo su Amazon, basti pensare che ha 14’846 recensioni di utenti, per capire effettivamente quanti abbiano deciso di affidarsi al suddetto dispositivo, sopratutto grazie al prezzo estremamente ridotto. Al giorno d’oggi il suddetto viene venduto appunto su Amazon a soli 11,99 euro, contro i 14,99 euro di listino con uno sconto del 20% (LINK ACQUISTO).

Le prestazioni, nonostante costi così poco, sono complessivamente discrete, poiché permette di raggiungere una velocità massima di 300Mbps, anche se dipende direttamente dalla connessione di casa, risultando perfettamente compatibile con tutti i provider telefonici. Il suo ruolo è di extender, ovvero porta il segnale in aree della casa effettivamente non coperte, andando a tutti gli effetti ad estenderlo il più possibile. Di dimensioni estremamente ridotte, deve essere collegato ad una presa a muro per garantirne il funzionamento, è realizzato interamente in plastica con una finitura opaca che non trattiene le impronte, né comunque troppa polvere. Se volete acquistarlo dovete collegarvi al link inserito in precedenza.