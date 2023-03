La MicroSD SanDisk, in particolare la variante Extreme, rappresenta un modello estremamente richiesto ed apprezzato dal pubblico nazionale, per le ottime prestazioni offerte, con le quali promette grande velocità, al giusto prezzo finale di vendita.

Non dimenticatevi di confermare l’iscrizione al nostro canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, sono disponibili in esclusiva i codici migliori disponibili per ridurre il prezzo finale, oltre ad una lunghissima serie di offerte veramente interessanti.

MicroSD di SanDisk, la promozione più inaspettata su Amazon

Tutti noi abbiamo in casa almeno una microSD, i content creator di sicuro almeno due (se non di più), ed indubbiamente uno dei brand più apprezzati è proprio SanDisk, azienda leader nel settore delle memorie portatili. In questo fine settimana su Amazon è stata attivata una promozione veramente interessante, parliamo infatti della possibilità di acquistare la SanDisk Extreme da 128GB ad un prezzo decisamente ridotto, soli 30 euro, approfittando della riduzione del 36% rispetto ai 46,99 euro di listino (LINK ACQUISTO).

Il modello in questione è caratterizzato da una grande velocità di trasferimento, si parla infatti di lettura fino a 160 MB/sec e di scrittura fino a 90 MB/sec, risultando utilizzabile per le registrazioni in 4K sia con camere che droni di alcun tipo. Si tratta di una microSD classica con classe V30 e velocità UHS 3 (precisamente V30 e U3), realizzata in plastica, colorazione dorata e rossa, caratteristica della serie Extreme. Il taglio attualmente in promozione è da 128GB, tuttavia sul mercato se ne possono trovare differenti, per questo motivo consigliamo di aprire il link per verificare se esistono varianti che più rispecchiano le vostre necessità.