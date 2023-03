Un’antica mitragliatrice del 1718 che spara proiettili quadrati creata per la chiesa

Nato nel 1667, James Puckle era uno scrittore, inventore e avvocato londinese con un vivo interesse per la religione e la difesa di tali ideologie, proprio come il resto del mondo dell’epoca.

L’occidente cristiano era coinvolto in un vasto conflitto con l’Impero ottomano, una potente civiltà che comprendeva l’Europa sud-orientale, il Nord Africa e l’Asia occidentale e stava rivolgendo gli occhi al resto dell’Europa. L’Impero Ottomano era fermamente musulmano e cercava di convertire tutti gli insediamenti catturati all’Islam, presentando una minaccia esistenziale per la fede cristiana.

Proprio come i vichinghi e persino i pirati dei giorni nostri, gli ottomani usavano piccole imbarcazioni piene di gruppi di razziatori per attaccare le navi mercantili lungo la costa mediterranea, che era un’importante rotta commerciale per gran parte del mondo. A bordo di piccole imbarcazioni in grado di eludere i cannoni pesanti caratteristici delle navi inglesi e spagnole, i predoni salivano a bordo e prendevano il controllo della nave, sequestrando gli oggetti di valore all’interno.

Le pistole erano rudimentali e impiegavano molto tempo a caricarsi, quindi respingere i predoni con armi da fuoco a lungo raggio era quasi impossibile: l’Inghilterra aveva bisogno di una nuova arma.

Una forma bizzarra

James Puckle ebbe l’idea. Proprio come un revolver moderno, la sua nuova invenzione chiamata Defence gun o Puckle gun utilizzerebbe un tamburo attaccato a una leva per inserire le cartucce nella canna, che potrebbe essere azionata a velocità per sparare nove colpi al minuto. Tali armi a fuoco rapido sembravano di gran lunga superiori ai primi moschetti, che con l’uso di un abile pistolero potevano sparare un misero tre colpi al minuto.

Un’arma del genere doveva essere montata sulle barche e sarebbe stata molto più utile contro le minacce che dovevano affrontare. La pistola Puckle era considerata la prima mitragliatrice al mondo (anche se non si qualifica del tutto secondo la terminologia odierna).

Ma Puckle ha aggiunto alcune caratteristiche discutibili al suo design. La pistola ha sparato proiettili rotondi standard contro i cristiani, ma di fronte a un musulmano, i proiettili dovevano essere sostituiti con proiettili di forma quadrata. Secondo il brevetto, questi infliggerebbero più danni ai loro rivali religiosi e li convincerebbero dei “benefici della civiltà cristiana“, in qualche modo.

Il progetto fu presentato per le prove a Woolwich nel 1717, ma il meccanismo a pietra focaia che accendeva le cartucce era inaffidabile, il che è molto importante quando si cerca di sparare colpi in rapida successione.