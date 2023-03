WindTre, Giga ora infiniti e costi da ribasso in questa promo

WindTre apre la stagione primaverile all’insegna della continuità. Anche in questo mese di marzo, infatti, il gestore arancione vuole essere molto competitivo nei confronti degli altri operatori, mettendo sul piatto degli utenti alcune proposte low cost da non perdere. Tra queste, la migliore del momento può essere certamente considerata la Go Unlimited Star+.

WindTre regala Giga senza limiti in questa promo di inizio marzo

Gli abbonati che optano per la WindTre Go Unlimited Star+ avranno accesso ad una ricaricabile con i costi più bassi e con consumi praticamente senza limiti sia per le chiamate che per internet.

La tariffa, nel dettaglio, garantisce Giga infiniti per la navigazione di rete con le velocità propedeutiche del 4G e dove disponibili anche del 5G. Per quanto concerne le chiamate e gli SMS, WindTre assicura la possibilità di comunicare senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili. Il costo della tariffa sarà pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

La Go Unlimited Star+ prevede anche garanzie interessanti per il pubblico come quella del prezzo bloccato per i primi sei mesi dalla sottoscrizione della SIM. Il provider si impegna a non effettuare alcuna rimodulazione né per i costi mensile né tantomeno per le soglie di consumo di partenza.

Come per altre promozioni, la quota di attivazione per la sottoscrizione di tale tariffa e per l’acquisto della SIM resta di 10 euro. Gli utenti dovranno però altresì effettuare la portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad o l’apertura di una nuova rete con nuovo numero.