Sky o DAZN, due offerte per vedere Serie A e Champions

L’ultima parte della stagione calcistica, che è iniziata nel mese di marzo, prevede oltre agli appuntamenti settimana con la Serie A anche le sfide più appassionate delle coppe europee, con Champions League, Europa e Conference League in prima linea. Gli appassionati di calcio per seguire tutti gli incontri nazionali ed internazionali dovranno attivare il doppio ticket di DAZN e Sky.

Sky e DAZN, il nuovo ticket tra le due pay tv

Anche in questo 2023, infatti, Sky assicura a tutti i suoi clienti la copertura totale della Champions League e di tre partite per ogni turno per la Serie A, mentre su DAZN saranno disponibili tutte le partite di Serie A in esclusiva assoluta.

La grande novità rispetto alla scorsa stagione sul fronte calcistico è però la partnership commerciale che unisce Sky e DAZN. Oltre all’accordo con TIM, DAZN che detiene tutti i diritti per la Serie A ha deciso di ampliare la sua copertura anche alla piattaforma satellitare. Ad esempio, tutti coloro che hanno il decoder di nuova generazione Sky Q, potranno accedere all’app di DAZN senza cambiare il dispositivo. Tra le diverse app di Sky Q, infatti, risulta ora anche quella per la streaming tv.

Sempre i clienti della piattaforma satellitare potranno ora accedere al canale ZONA DAZN, alla posizione 214 del telecomando. Su questo canale saranno disponibili i migliori contenuti della tv streaming (tra cui tutte le partite di Serie A). Per attivare la visione di questo canale, gli utenti dovranno aggiungere un extra all’abbonamento, per un totale di 5 euro al mese.