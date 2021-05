Pensavamo di conoscere tutto, di essere pronti a tutto e di non stupirci più di niente. Al contrario, nel mondo della telefonia mobile, può succedere l’inaspettato e questa notizia ha davvero dell’incredibile. Chi l’avrebbe mai detto che un giorno in un negozio WindTre avremmo potuto acquistare un’auto. Si tratta della Citroen Ami a soli 19,99 euro insieme alla promozione GIGAMI è la novità di questo mese. Ecco i dettagli.

GIGAMI e Citroen Ami: ecco le due promo disponibili nei negozi WindTre

Recatevi in un negozio ufficiale WindTre, lì ad aspettarvi troverete GIGAMI e Citroen Ami. Solo che, se la prima è una promo telefonica, la seconda invece è un’auto elettrica. Sì perché giovedì 20 maggio 2021 WindTre e Citroen hanno stretto una partnership che include la nuovissima auto 100% elettrica Ami.

La cosa sorprendente è che questa vettura si potrà acquistare a rate mensili in un negozio WindTre a soli 19,99 euro al mese. Insieme a Citroen Ami sarà possibile sottoscrivere l’offerta GIGAMI che include a 9,99 euro al mese: minuti illimitati, 200 SMS e Giga Illimitati 5G.

Caratteristiche dell’auto 100% elettrica

Citroen Ami è l’auto più piccola della casa francese ad essere 100% elettrica. Per la precisione si tratta di un quadriciclo leggero che può essere guidato già dai 14 anni. Può raggiungere una velocità massima di 45 km/h e, con una ricarica, ha un’autonomia di 75 km.

Interessante è anche la modalità di ricarica della nuovissima Citroen Ami. L’auto si collega tranquillamente a una normalissima presa di corrente a 220V. La carica si completa in circa 3 ore e poi è pronta a ripartire per nuove avventure.

Si può acquistare tranquillamente in online, configurandola come si desidera, presso il sito ufficiale di Citroen Ami. Inoltre è possibile prenotare il ritiro presso un negozio convenzionato oppure con consegna direttamente a casa sperimentando l’acquisto 100% digitale dell’auto 100% elettrica.

WindTre: il partner di vendita italiano

Citroen per la vendita della sua Ami ha scelto WindTre come partner italiano. Proprio Tommaso Vitali, Chief Marketing Officer dell’operatore arancione, ha ricordato come l’azienda sia stata già il risultato di una fusione tra gli ex brand 3 e Wind. Il carattere quindi non manca.

Ecco il perché di questa strana joint venture che renderà possibile l’acquisto di Citroen Ami nei negozi WindTre aderenti. Qui l’utente sarà accompagnato da un operatore competente che saprà consigliarlo in tutte le fasi della scelta.

Intanto però, tornando alla fusione dei due brand, sono partite alcune rimodulazioni a ex clienti 3 e Wind che non saranno certo felici. Chissà che l’arrivo di un’auto elettrica nei negozi possa portarli ad acquistarla e unire la promo GIGAMI al posto della vecchia tariffa in aumento.