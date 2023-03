Whatsapp, ora è possibile realizzare stickers direttamente sulla piattaforma

Con l’ultimo aggiornamento, WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità che consente di creare stickers direttamente dall’interno dell’app. Questa novità rappresenta un’importante innovazione per gli utenti, i quali potranno personalizzare i propri messaggi con immagini e disegni creati da loro stessi.

Whatsapp: la piattaforma fa spazio alla creatività

Creare adesivi su WhatsApp è molto semplice. Basta selezionare un’immagine o un disegno dalla galleria del proprio smartphone, ritagliarla utilizzando lo strumento dedicato e salvare il file come sticker. Così facendo, l’immagine verrà aggiunta alla libreria degli stickers personalizzati, i quali potranno essere utilizzati per arricchire i messaggi inviati agli amici.

Tale funzionalità è stata introdotta in risposta alle richieste degli utenti, che da tempo chiedevano la possibilità di creare qualcosa di personalizzato e rappresentativo. Se ricordate bene, in passato era necessario utilizzare un’applicazione di terze parti per poi importare i file all’interno di WhatsApp. Tutto questo ora non serve più. Con l’introduzione di questa funzionalità, invece, tutto può essere fatto direttamente dall’interno dell’app.

Per realizzare adesivi su Whatsapp bisogna lasciar spazio alla creatività: sbizzarritevi quindi con l’utilizzo dei volti degli amici o con disegni che rappresentano la vostra personalità. In questo modo, i messaggi inviati saranno ancora più unici e originali.

Inoltre, tale funzione rappresenta anche un’importante opportunità per i creatori di contenuti in quanto questa gli permetterà di avere visibilità sulla piattaforma. Tutto dipenderà da quanto la creazione circolerà nelle chat.

D’altronde, grazie all’interfaccia utente user-friendly e all’utilizzo di strumenti intuitivi, anche gli utenti meno esperti potranno creare i propri stickers in pochi minuti. Come se non bastasse, WhatsApp ha messo a disposizione una vasta libreria di immagini e disegni già pronti all’uso, che possono essere utilizzati come base per la creazione degli adesivi.