Tower of Fantasy, dal 9 marzo sarà possibile giocare con il nuovo simulacro

In queste ore, i team di Level Infinite e Hotta Studio hanno annunciato un nuovo aggiornamento per Tower of Fantasy. A partire dal 9 marzo, tutti i giocatori potranno scoprire Fenrir, il nuovo simulacro in arrivo sul titolo.

Il personaggio di Fenrir è molto particolare, in quanto si tratta di un DJ di spicco che abita a Mirroria. La sua passione per la musica è ben nota nella location di gioco e il suo genere musicale è il death metal.

Tuttavia, Fenrir non è solo un DJ ma è anche a capo del Team Doggo ed sembra anche essere legata ai poteri interni della città di Mirroria. Essendo il nuovo simulacro di Volt, l’arma preferita dal nuovo personaggio di Tower of Fantasy è la Gleipnir, che sembra un nastro a forma di osso sulla schiena.

Il giocatori di Tower of Fantasy si devono preparare al debutto di Fenrir, il nuovo simulacro in arrivo a partire dal 9 marzo

La potenza di quest’arma è talmente elevata che tutti i nemici la temono. Infatti, i raggi di elettricità che fuoriescono da Gleipnir assumono la forma di artigli in grado di fare a pezzi qualsiasi nemico durante le battaglie.

Ma non è tutto, infatti, considerando che la musica è un tema centrale per Fenrir arriverà una gradita sorpresa per tutti gli appassionati di Tower of Fantasy. Il team di sviluppo rilascerà un Singolo Digitale creato da Fenrir stessa per celebrare l’ultimo simulacro in arrivo nei prossimi giorni.

Ricordiamo che il gioco è ambientato centinaia di anni nel futuro e vede l’umanità impegnata a sopravvivere dopo essere fuggita sul pianeta Aida. Il titolo si configura come un action open-world dallo stile molto particolare. Infatti, il tema sci-fi post-apocalittico si fonde con uno stile ispirato agli Anime per rendere visivamente accattivante il gioco. Per ricevere maggiori dettagli sul nuovo update, è possibile visitare il sito web ufficiale.