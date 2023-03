Konami, eFootball 2023 supera i 600 milioni di download in tutto il mondo

Konami Digital entertainment B.V. è lieta di annunciare che la versione mobile di eFootball 2023 ha raggiunto e superato i 600 milioni di download in tutto il mondo.

Si tratta di un traguardo estremamente importante per il titolo e che quindi va festeggiato come merita. Ecco quindi che Konami è pronta ad organizzare diverse campagne ed eventi in-game. Questi eventi saranno arrivi sia su console che sui dispositivi mobile.

Si parte con le nuove carte Show Time, che saranno dedicate ai successi dei calciatori attivi in questa stagione. Come bonus per tutti i giocatori di eFootball 2023 che effettueranno il login in questo periodo, al proprio account verrà aggiunta la carta Show Time Neymar Jr.

Konami vuole festeggiare insieme ai propri utenti il nuovo successo di eFootball 2023, il simulatore calcistico ha superato i 600 milioni di download in tutto il mondo

Inoltre, tutti coloro che effettueranno il login giornalmente dal 2 al 30 marzo 2023, potranno ricevere fino a 280 monete eFootball. Questa valuta è fondamentale per riscattare nuovi giocatori, allenarli e potenziare il proprio Dream Team. La promozione consente di totalizzare 10 monete al giorno per 28 giorni consecutivi.

Un ulteriore evento a tempo limitato permetterà di ottenere otterrete monete, Game Point e 10.000 Exp. Segnando goal con Neymar Jr, dal 2 marzo al 16 marzo, o Lionel Messi, dal 16 marzo al 30 marzo, si sbloccheranno importanti ricompense.

Durante il periodo compreso tra il 2 e il 9 marzo, il tema delle carte Show Time sarà “Phenomenal Finishing“. I calciatori potranno eseguire tiri potenziati e precisi da tutte le posizioni, anche quelle più sfavorevoli. Inoltre sarà possibile sbloccare nuove abilità come “Fortress”, “Momentum Dribbling” e “Game-changing Pass” che saranno presto integrare in Show Time.

Per tutti gli utenti che non possono aspettare, le Monete eFootball 2023 sono in sconto. Sarà possibile acquistare la valuta in-game ad un prezzo ridotto per potenziare il proprio Dream Team.