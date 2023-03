Nubia Z50 Ultra, gli utenti avranno il massimo controllo sul sistema operativo

Il debutto del nuovo Nubia Z50 Ultra è previsto tra poche ore. L’azienda cinese solleverà ufficialmente il sipario sul device il 7 marzo, ma nell’attesa stanno emergendo molti dettagli in merito.

In particolare, è lo stesso brand a pubblicizzare alcune delle feature del nuovo flagship. In questo modo, l’azienda punta ad aumentare l’interesse per questo device estremamente avanzato. Infatti, Nubia ha voluto porre l’accento su quello che sarà il software del dispositivo.

Arriva quindi la conferma ufficiale che Z50 Ultra sarà presentato con l’interfaccia proprietaria MyOS 13. Nonostante non sia stato dichiarato esplicitamente, il sistema operativo sarà basato su Android 13.

Nubia Z50 Ultra si configura come un device top di gamma tanto nell’hardware quanto nel software e permetterà agli utenti di disinstallare tutte le applicazioni di sistema non ritenute necessarie

Inoltre, Nubia afferma che il software del proprio flagship garantirà un’esperienza unica. Infatti, il brand ha voluto eliminare tutto ciò che è ritenuto superfluo dalla propria interfaccia proprietaria. Questo significa che non ci saranno applicazioni inutili che potrebbero confondere gli utenti.

In totale, sono appena 8 le app di sistema che non sarà possibile disinstallare da parte degli utenti. Gli utenti non potranno modificare Impostazioni, Telefono, Contatti, Messaggi, Fotocamera, Gestione file, Browser e App Store. Il motivo è legato alla corretta funzionalità del sistema. Tuttavia, sul Nubia Z50 Ultra sarà possibile rimuovere tutte le altre applicazioni dal dispositivo.

Si tratta di un’ottima notizia per gli utenti e per la loro libertà di scelta. In questo modo, se le ulteriori applicazioni presenti sono ritenute utili, gli utenti potranno utilizzarle senza problemi. In caso contrario, si potranno rimuovere e dimenticarle definitivamente.

Anche l’attenzione alla privacy gioca un ruolo fondamentale per Nubia. Infatti, gli utenti non saranno sottoposti ad annunci pop-up potendo controllare attentamente tutte le autorizzazioni da concedere.

Ricordiamo che oltre il software, il produttore ha lavorato anche sull’hardware per rendere lo Z50 Ultra in top di gamma a tutti gli effetti. Lo smartphone sarà caratterizzato da un display OLED da 6.8 pollici dotato di un pannello che integra la nuova tecnologia UDC per la fotocamera frontale.

Il SoC scelto è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 affiancato a RAM LPDDR5x e memorie UFS 4.0. La fotocamera posteriore è tripla mentre la batteria batteria da 5.000mAh garantisce una elevata autonomia.