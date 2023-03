Nubia Z50 Ultra, ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo smartphone flagship

Il Nubia Z50 Ultra sarà il nuovo flagship del brand cinese e il device sarà presentato ufficialmente il prossimo 7 marzo. C’è molta attesa riguardo questo top di gamma in quanto porterà al debutto la nuova generazione di fotocamere sotto-display (UDC) chiamata Neovision.

Ma non si tratta dell’unica novità in arrivo, quindi, a poche ore dal debutto ufficiale vogliamo raccogliere tutte le indiscrezioni trapelate su questo Nubia Z50 Ultra. Trattandosi di un flagship, il device sarà interessante sotto tutti i punti di vista.

Il brand ha lavorato molto sul design per valorizzare la parte frontale prima di interruzioni. Con la fotocamera integrata sotto il display, non sono necessari notch o fori. Come emerge dai primi render, le cornici sono estremamente sottili, lasciando quindi molto spazio al display da 6.8 pollici.

Il pannello sarà realizzato in collaborazione con BOE e offrirà una risoluzione 2K. Non mancherà la certificazione di dimmeraggio PWM a 1440 Hz e la certificazione per la protezione degli occhi. Sul lato destro di Nubia Z50 Ultra si troverà uno slider per attivare la modalità con suoneria o silenziosa in maniera immediata. Nella parte inferiore trova spazio la griglia per l’altoparlante, uno slot SIM e una porta USB-C. Il lato superiore avrà un blaster IR per fungere da telecomando ad infrarossi.

Il SoC scelto dal produttore è lo Snapdragon 8 Gen 2, la soluzione top di gamma realizzata da Qualcomm. Il device è stato recentemente avvistato su Geekbench e ha ottenuto 5121 punti nel test multi-core e 1494 nel test single-core. Il processore potrebbe essere abbinato a memorie RAM di tipo LPDDR5X e memorie di archiviazione UFS 4.0.

L’azienda ha confermato che il dispositivo sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80W. La fotocamera frontale sarà di tipo UDC con un sensore da 16MP. Nella parte posteriore troveranno spazio un sensore Sony IMX786 da 64MP come fotocamera principale, affiancata da una lente ultra wide da 50 MP e uno zoom periscopico da 64MP.

Il sistema operativo sarà basato su Android 13 con l’interfaccia proprietaria MyOS 13. I colori disponibili al lancio saranno nero, bianco e l’edizione speciale Cielo Stellato. Il debutto è previsto inizialmente per il mercato Cinese e solo in seguito si conosceranno i piani di Nubia per il resto del mondo. I prezzi al cambio potrebbero aggirarsi introno ai 900 euro.