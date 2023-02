I cataloghi delle piattaforme di streaming sono in continuo cambiamento. I film e le serie TV non rimangono per sempre disponibili e, spesso, non si trova più un contenuto messo tra i preferiti tempo addietro.

Per venire incontro alle esigenze degli utenti e aggiornarli sempre sull’evoluzione dei contenuti, JustWatch ha realizzato un report dettagliato su cosa guardare. La piattaforma permette di scoprire tutte le novità in arrivo nel corso delle prossime settimane ma anche cosa scomparirà dai cataloghi.

JustWatch ha realizzato un pratico promemoria per scoprire quali contenuti arriveranno e saranno rimossi dai servizi di streaming

Tra le novità in arrivo in streaming troviamo contenuti di tutti i generi tra cui spiccano certamente:

Biko (Netflix) – 27 febbraio

The Mandalorian (Disney+) – 1 marzo

Eres Tù (Netflix) – 3 marzo

Di seguito è possibile scoprire tutti i titoli in arrivo nel corso della prossima settimana secondo JustWatch

Andando a scoprire i titoli più importanti che invece abbandoneranno le varie piattaforme, troviamo:

L’attacco dei giganti S1-S3 (Prime Video) – 27 febbraio

Harry Potter e l’ordine della fenice & Harry Potter e i doni della morte – Parte 1 (Netflix) – 28 febbraio

Smetto quando voglio – Masterclass & Smetto quando voglio – Ad Honorem (Netflix) – 3 marzo

Per amore dei soldi (Prime Video) – 4 marzo

Di seguito è possibile scoprire tutti i titoli che saranno eleminati nel corso della prossima settimana secondo JustWatch

Il nostro consiglio è quello di privilegiare la visione dei contenuti che abbandoneranno il catalogo prima che sia troppo tardi. Questo consiglio vale soprattutto se si tratta di film e serie TV presenti nella vostra lista dei preferiti.