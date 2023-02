YouTube sembra destinato a cambiare ed evolversi. Gli abbonati Premium potranno contare su una nuova feature che certamente sarà apprezzata e migliorerà la qualità dei contenuti disponibili sulla piattaforma streaming di Google.

Infatti, sono iniziati i test sul campo per la nuova opzione “1080p Premium“. Secondo quanto dichiarato da Paul Pennington, portavoce dell’azienda, l’opzione è attualmente disponibile esclusivamente per un piccolo gruppo di abbonati YouTube Premium.

La feature permette di fruire dei contenuti con un bitrate migliorato alla risoluzione 1080p. Questo permette agli utenti di avere un’esperienza di visione con una qualità più alta grazie alle maggiori informazioni per pixel.

Andando a guardare la qualità generale dei video, la risoluzione è solo uno dei fattori che determinano l’esperienza di visione. Altri fattori come il bitrate e la profondità del colore, sono altrettanto importanti per migliorare la qualità.

YouTube sta introducendo un’opzione a bitrate elevato a risoluzione 1080p per i suoi abbonati Premium, offrendo una migliore esperienza di visione.

Nello specifico, il bitrate si riferisce a quanti dati vengono utilizzati per trasferire ogni secondo di video. Ad esempio, un Blu-ray a 1080p fornisce un massimo di 40 Mbps, che permette di visualizzare un’immagine nitida. Il bitrate standard di YouTube per il 1080p, d’altra parte, varia tra 8 e 10 Mbps. Ne consegue che l’immagine risulta meno definita pur avendo la stessa risoluzione.

Chiaramente, il motivo di un bitrate più basso è legato alla necessità di dover favorire la leggerezza del video per lo streaming. Ma con l’aumento della banda a disposizione degli utenti, il problema della velocità di connessione ormai non è più limitante come prima.

La nuova opzione Premium 1080p di YouTube è un tentativo di fornire una migliore esperienza di visualizzazione ai suoi abbonati Premium. Un utente di Reddit ha condiviso uno screenshot dello strumento “Statistiche per i nerd” che fornisce i dattagli sul video in riproduzione. Con l’opzione Premium 1080p attiva, il bitrate arriva a circa 13 Mbps rispetto a 8 Mbps in modalità standard per lo stesso video.

Considerando questi dati, la nuova opzione Premium 1080p potrebbe offrire un aumento del 50% del bitrate. Il vantaggio per gli utenti disposti a pagare per il servizio è quello di una migliore esperienza di visualizzazione.