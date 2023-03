L’operatore telefonico virtuale Spusu offre diverse offerte mobile davvero convenienti. Una delle ultime arrivate è l’offerta mobile denominata Spusu 70. Si tratta di un’offerta che è stata molto apprezzata. Forse anche per questo motivo, l’operatore virtuale ha deciso di prorogare la sua disponibilità fino alla fine del mese.

Lo scorso 16 febbraio l’operatore telefonico virtuale Spusu ha reso disponibile una interessantissima offerta mobile. Si tratta dell’offerta denominata Spusu 70. Come già accennato in apertura, l’operatore ha da poco deciso di renderla ancora disponibile per un altro mese. Tutti gli interessati potranno infatti attivarla fino alla fine del mese di marzo.

Questa offerta è attivabile davvero da tutti. La potranno attivare sia i già clienti richiedendo il cambio offerta, sia tutti i nuovi clienti (sia chi richiederà la portabilità sia chi attiverà un nuovo numero). Spusu 70 è infatti una delle offerte mobile più apprezzate dell’operatore da parte di tutti i clienti.

L’offerta mobile Include infatti ogni mese ben 70 GB di traffico dati per navigare, 500 SMS senza limiti verso tutti i numeri e ben 2000 minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche verso i paesi dell’Unione Europea. Tra questi, sono compresi Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Il costo mensile che dovranno sostenere tutti gli utenti interessati è di soli 5,98 euro.