FUJIFILM lancia INSTAX UP! l’app per archiviare e condividere le foto istantanee

FUJIFILM Europe GmbH, dopo aver presentato la nuovissima INSTAX MINI 12, ha lanciato anche una sorpresa per i propri utenti. Ecco arrivare l’ap INSTAX UP!, una soluzione digitale pensata per gli appassionati di fotografia istantanea.

Attraverso INSTAX UP!, gli utenti potranno digitalizzare le stampe INSTAX, organizzarle e condividerle con il mondo in modo assolutamente gratuito. L’obiettivo di FUJIFILM è quello di combinare perfettamente il mondo analogico e quello digitale.

Infatti, l’app è in grado di digitalizzare le stampe INSTAX nella loro interezza, quindi comprendendo anche la cornice. In questo modo, gli utenti possono archiviarle digitalmente in un unico posto facilmente raggiungibile tramite il proprio smartphone.

FUJIFILM ha realizzato l’app INSTAX UP! per scansionare le proprio fotografie istantanee e digitalizzarle per averle sempre a portata di mano

L’app INSTAX UP! supporta tutti i formati: mini, SQUARE e WIDE. Una volta digitalizzate, le stampe possono essere organizzate in categorie o elenchi per una più semplice ricerca. Inoltre, gli utenti possono condividere facilmente le loro foto e le raccolte INSTAX sui social media e sui servizi di messaggistica, oltre ad importare nell’app foto da altre app INSTAX (INSTAX mini LINK, INSTAX Link WIDE ecc.).

INSTAX UP! è stata sviluppata grazie ai feedback degli utenti che desideravano archiviare e condividere facilmente le loro stampe INSTAX. Il team di sviluppo ha tenuto conto delle problematiche legate al fotografare le stampe, risolvendole nel migliore dei modi.

Infatti, spesso la superficie lucida delle stampe causa fastidiosi riflessi nella foto, oltre ad alcune distorsioni. Sfruttando l’app, non ci saranno questi fastidiosi problemi o anche le perdite di texture del bordo della pellicola.

Shin Udono, Senior Vice President Imaging Solutions FUJIFILM Europe, ha dichiarato: “INSTAX UP! è la soluzione alla richiesta di poter digitalizzare e condividere facilmente stampe INSTAX di alta qualità. Migliorando l’esperienza complessiva di INSTAX, INSTAX UP! consentirà agli appassionati di fotografia istantanea di organizzare e archiviare digitalmente la propria creatività e condividere facilmente i propri scatti con il mondo, contribuendo a preservare ricordi speciali e ispirando gli altri“.

INSTAX UP! è disponibile per il download gratuito a partire dal 2 marzo 2023 su Apple Store e Google Play Store. Per scaricarla, è possibile collegarsi direttamente dal proprio smartphone iOS o Android ai seguenti indirizzi:

Apple Store: https://apps.apple.com/app/instax-up/id1664064756

Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fujifilm.instaxup