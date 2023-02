In occasione del MWC 2023, Xiaomi ha presentato la nuova gamma di flagship. La famiglia Xiaomi 13 Series è ufficialmente disponibile sui mercati internazionali dopo il periodo di esclusiva per il mercato Cinese. La gamma è composta da Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Lite.

Questa suddivisione permette ad ogni utenti di scegliere lo smartphone più adatto alle proprie caratteristiche e necessità. I tre device uniscono un design caratteristico con funzionalità avanzate.

Ancora una volta, Xiaomi e Leica hanno collaborato nell’ambito dell’Imaging Technology, per offrire ai propri utenti una nuovissima esperienza fotografica. I due modelli di punta offrono lenti ottiche professionali Leica, oltre ad una elaborazione di assoluto livello.

Come dichiarato da Steve McCurry, fotografo di fama mondiale presente nell’International Photography Hall of Fame: “L’esperienza con Xiaomi 13 Series mi ha davvero impressionato, per me è stata un vero e proprio game changer”. Emerge chiaramente come il comparto fotografico di Xiaomi 13 e 13 Pro porti la fotografia mobile ad un nuovo livello.

Xiaomi 13, la nuova famiglia di flagship stupisce tutti al MWC 2023 per le innovazioni tecniche e la fotocamera sviluppata con Leica

1 su 10

Fotocamera

Ogni aspetto del comparto fotografico di Xiaomi 13 e 13 Pro ha potuto beneficiare della collaborazione con Leica. Sia l’hardware che il software di scatto, passando anche per l’interfaccia utente è stato pensato per offrire un’esperienza fotografica di livello professionale.

“La collaborazione con Leica ci ha permesso di creare una serie di smartphone che non esitiamo a definire come il nostro capolavoro. Smartphone per pochi, con i quali non inseguiamo il successo commerciale ma la completezza tecnica e un grande carattere, adatti a chi vuole il massimo da Xiaomi e a chi vuole distinguersi con stile. Grazie a questo imaging system congiunto che coinvolge sia hardware che software l’obiettivo è che anche chi acquista Xiaomi 13 Series possa creare il proprio capolavoro” – afferma Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia.

System-on-Chip

A supportare il comparto fotografico tripli ci pensa il potentissimo SoC Snapdragon 8 Gen 2. A fronte di una potenza maggiore della CPU e della GPU, il chipset realizzato da Qualcomm è più parco nei consumi rispetto alla generazione precedente. Inoltre, garantisce fluidità e velocità nella gestione di attività come la computational photography, la real-time AI e il gaming.

Non manca il supporto Wi-Fi 7 grazie al sistema di connettività mobile Qualcomm FastConnectTM 7800. Questa tecnologia consente connessioni multiple e simultanee a 5GHz e 6GHz per raggiungere velocità senza precedenti.

Batteria

Inoltre, sia Xiaomi 13 che 13 Pro sono dotati del battery management system Xiaomi Surge. Si tratta di un chip dedicato alla ricarica per massimizzare la vita della batteria. La batteria da 4.500mAh supporta del modello base supporta la ricarica wireless da 67W e la ricarica turbo wireless da 50W mentre sulla versione Pro si arrivi ai 120W garantiti dalla tecnologia HyperCharge.

Design

I nuovi flagship vantano un design minimalista che permette di far risaltare le capacità tecnologiche. Xiaomi 13 è dotato di un display AMOLED FHD+ da 6,36 pollici con schermo e bordi piatti e un design posteriore curvo 2.5D. I rapporto schermo/corpo arriva ad valore del 93,3% anche grazie alle cornici ultrasottili di 1,61mm.

Xiaomi 13 Pro, invece, è caratterizzato da un display AMOLED WQHD+ da 120Hz e uno schermo da 6,73 pollici. Il corpo in ceramica 3D-curved offre un look uniforme che si sviluppa in maniera fluida fino alla fotocamera. Entrambi i dispositivi offrono una resistenza alla polvere e all’acqua IP68.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi 13 Pro sarà disponibile in due colorazioni, Ceramic Black e Ceramic White, nella versione 12GB+256GB, a partire da 1399,90€.

Xiaomi 13 sarà disponibile in tre colorazioni, Black, White e Flora Green, con due varianti di memoria. La versione da 8GB+256GB partirà da 1099,90€ mentre quella da 12GB+256GB da 1199,90€.

Xiaomi 13 Lite sarà disponibile in tre colorazioni, Blue, Pink e Black, nella versione 8GB+128GB, a partire da 499,90€.

Per scoprire tutti i segreti di Xiaomi 13, è possibile guardare la nostra recensione appena caricata su YouTube. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e se acquisterete uno dei nuovi device top di gamma del produttore cinese.