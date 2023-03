L’operatore virtuale Spusu ha recentemente prorogato la propria offerta Spusu 70 fino al prossimo 31 marzo 2023, salvo cambiamenti nelle prossime settimane.

L’offerta in questione è dedicata a tutti i nuovi clienti, sia in portabilità del proprio numero, sia che richiedano una nuova numerazione. Scopriamo insieme cosa comprende.

Spusu 70 prorogata fino alla fine del mese di marzo 2023

Con l’offerta Spusu 70 sono inclusi ogni mese 2000 minuti verso numeri fissi e mobili nazionali e dell’Unione Europea (e del Regno Unito), 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico internet mobile al prezzo di 5,98 euro al mese. Si ricorda inoltre che per i già clienti Spusu è sempre disponibile il cambio offerta gratuito, effettuabile una volta al mese anche verso un altro bundle con costo mensile inferiore.

Come anche con le altre offerte Spusu, è sempre previsto il cosiddetto meccanismo di Riserva Dati, con il quale è possibile accumulare Giga aggiuntivi da utilizzare in Italia a partire dal mese successivo, quando il traffico dati incluso di base viene del tutto consumato. Con questa funzionalità, i Giga che non vengono utilizzati durante il mese vengono accumulati, mentre i minuti e gli SMS non consumati si trasformano in 1MB di traffico dati.

In generale, tutti i Giga messi da parte non prevedono alcuna scadenza e continuano ad accumularsi ogni mese fino al limite previsto dall’offerta. Con Spusu 70, il cliente può risparmiare fino a 140 Giga di traffico dati, che sommandosi con quelli già inclusi di base possono diventare fino a 210 Giga complessivi. Per scoprire tutte le altre offerte disponibili visitate il sito ufficiale dell’operatore.