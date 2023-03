Lo scorso 27 ottobre 2023 sono stati presentati in Cina gli smartphone della nuova gamma Xiaomi Redmi Note 12 e ora si apprestano finalmente a raggiungere anche il mercato Italiano.

A suggerirlo è un’indiscrezione proveniente dalla divisione italiana di Xiaomi, trapelata in rete grazie ad un noto leaker, che mostra i quattro modelli che comporranno la gamma. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Redmi Note 12 4G sta per arrivare anche in Italia

La più recente gamma Redmi Note 12, conta in Cina i tre modelli base presentati lo scorso 27 ottobre, il modello Pro Speed Edition presentato durante le festività natalizie e presto potrebbe arricchirsi con un ulteriore innesto, il chiacchierato Redmi Note 12 Turbo. Nelle ultime ore siamo venuti a conoscenza dei modelli che il colosso cinese importerà anche nel nostro Paese.

In tutto, la gamma Redmi Note 12 global sarà composta da quattro modelli: ai Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro 5G e Note 12 Pro+ 5G si affiancherà l’inedito Redmi Note 12, unico smartphone del lotto privo del supporto alle reti 5G. I tre modelli già noti corrispondono in toto alle controparti cinesi, al netto dei nomi che vengono arricchiti dalla presenza del 5G. Sebbene le specifiche risultino aderenti, è interessante scoprire che gli smartphone potrebbero arrivare, ognuno, in un’unica configurazione di memorie ma in varie colorazioni.

Il Redmi Note 12 5G arriverà in configurazione 4+128 GB e nelle tre colorazioni Ice Blue, Onyx Gray e Forest Green. Redmi Note 12 Pro 5G arriverà in configurazione 6+128 GB e nelle tre colorazioni Midnight Black, Polar White e Sky Blue. Ed infine, Redmi Note 12 Pro+ 5G arriverà in configurazione 8+256 GB e nelle tre colorazioni Polar White, Midnight Black e Sky Blue. Come anticipato, l’arrivo della gamma Redmi Note 12 su scala globale (e anche in Italia) coinciderà con il debutto dell’inedita versione 4G dello smartphone. Non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprire maggiori dettagli.