La notizia che gli smartphone o forno a microonde emettono radiazioni non stupisce affatto. Infatti, sono già tanti mesi che si discute circa la pericolosità di questi strumenti in merito all’argomento radiazioni, in special modo se i suddetti vengono utilizzati dai bambini.

Parliamo di radiazioni non ionizzanti e quindi messe al pari di quelle dell’antenna della televisione o della radio. Molte persone limitano l’uso dello smartphone per conseguenze mediche riguardo le radiazioni, altri invece non appongono interesse sull’argomento.

La pericolosità delle radiazioni dipende principalmente dalla loro quantità. Proprio per questo motivo, viene aggiornata a cadenza annuale la classifica degli smartphone che emettono un numero più elevato di radiazioni. Ciò consente al consumatore di poter acquistare con maggior consapevolezza lo smartphone che avrà con sé per molto tempo.

Questa famosa classifica viene stilata dall’Ufficio federale tedesco per la protezione delle radiazioni, aggiornato sui valori SAR, ossia il tasso di assorbimento specifico di energia a radiofrequenza per unità di massa corporea, ovvero la quantità di radiazioni assorbite dal corpo umano. Scopriamo di seguito maggiori dettagli.

Smartphone e radiazioni, fanno davvero male alla salute? I modelli a cui prestare attenzione

Gli smartphone possono far certamente male in vari modi. Le radiazioni non ionizzanti sono decisamente l’ultimo dei problemi, anche perché c’è un importante controllo circa le radiazioni sugli smartphone. Quindi, se un cellulare rimane entro un range di radiazioni e sotto il limite massimo definito dall’OMS, ossia 2 w/kg per 10 grammi di tessuto, è giudicato sicuro.

Per capire a pieno la classifica che riportiamo di seguito è cosa buona e giusta sapere che in valore SAR pari a 0,6 w/kg è considerata bassa radiazione. Ogni smartphone sotto questa cifra è considerato assolutamente sicuro, mentre il limite massimo decretato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per limitare effetti negativi delle radiazioni è di 2 W/Kg per 10 grammi di tessuto.

Gli smartphone che emettono più radiazioni, ma che presentano tuttavia percentuali al di sotto del massimo stabilito dall’OMS, sono: