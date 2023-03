Ogni giorno potrebbe capitare di imbattervi in monete, banconote o schede telefoniche che a primo impatto possono sembrare insignificanti ma che in realtà nascondono un grande valore. Sto parlando di monete, banconote e SIM uniche e rare che sono ricercate dai collezionisti e che possono far guadagnare agli ignari possessori una piccola fortuna.

Monete, banconote e SIM rare

Le monete da due euro sono tra le monete più comuni in circolazione in Europa e possono apparire insignificanti ai nostri occhi. In realtà, alcune monete da due euro sono molto ricercate dai collezionisti di numismatica per alcune particolari caratteristiche che possono farle valere anche qualche migliaia di euro.

Si tratta di monete coniate per la celebrazione di personaggi famosi o in occasione di eventi particolari, oppure di monete che presentano dei difetti di conio e quindi molto rare.

Tra le monete commemorative che valgono una fortuna troviamo la moneta da due euro del Principato di Monaco, coniata nel 2015 per celebrare, dopo 800 anni, la costruzione del primo castello sulla rocca di Monaco. La monete attualmente ha un valore di 1.500 euro.

Tra le banconote più famose e più ricercate dagli esperti di numismatica è la banconota da 1000 franchi svizzeri emessa nel 1914 che se trovata in ottime condizioni può valere anche 100.000 euro.

In giro ci sono anche delle SIM che possiedono un valore non indifferente e che sono ricercate dai collezionisti. Queste schede telefoniche, all’apparenza molto banali, presentano sequenze di numeri molto particolari che possono farvi guadagnare un piccolo gruzzoletto. Tra le più ricercate: il numero TIM 33Y XXXXXXX che vale 8.600 euro e il numero Vodafone 342 XXXXXYY che ne vale 1.920.