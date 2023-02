Mouse gaming HP ad uno dei prezzi più bassi che si siano mai visti negli ultimi anni, la perfetta occasione per tutti gli utenti per decidere di spendere poco o niente, ed allo stesso tempo acquistare un prodotto di ottima qualità generale, almeno in confronto ai listini a cui siamo solitamente abituati.

I nuovi codici sconto sono completamente gratis e vi attendono solo sul nostro canale Telegram ufficiale, se volete scoprire ogni giorno quali sono i prezzi più bassi, e non perdere nemmeno una occasione di risparmio, allora dovete iscrivervi subito qui.

Mouse gaming HP, la promozione che tutti aspettavano

Prezzo assolutamente ridicolo per l’acquisto di un mouse gaming HP di ottima qualità, infatti al giorno d’oggi sono necessari solamente 16,99 euro per l’acquisto del prodotto principe del nostro articolo, godendo a tutti gli effetti di una riduzione del 43% rispetto al listino originario di 29 euro. Per ACQUISTARE PREMETE QUI.

L’occasione di risparmio è davvero ghiottissima, il mouse nasce per il gaming, di conseguenza presenta un design volutamente aggressivo, con LED RGB su tutto il perimetro, e due tasti centrali completamente personalizzabili (sono 12 le modalità di riproduzione del LED). Dimensionalmente parlando è molto piccolo, è difatti in grado di raggiungere 12,5 x 7,5 x 4,05 centimetri, con un peso non superiore ai 100 grammi. Gli altri 3 tasti programmabili sono posizionati sul lato sinistro del mouse, mentre i 3200 Dpi garantiscono una buonissima precisione ed affidabilità su quasi tutte le superfici.

Il prodotto sarà scontato per un periodo di tempo estremamente limitato, per questo motivo non dovete fare altro che velocizzare l’acquisto, non sappiamo quando le scorte potrebbero effettivamente terminare.