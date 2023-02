I device di nuova generazione realizzati da Xiaomi potranno vantare una feature inedita che non è stata utilizzata fino ad ora. L’azienda cinese, infatti, ha lavorato per introdurre su tutti i dispositivi flagship la porta USB 3.2.

Infatti, in tutti questi anni, Xiaomi non ha utilizzato gli standard più recenti sui proprio device per quanto riguarda le porte USB. Dopo numerose segnalazioni da parte degli utenti, degli appassionati e di tutta la community, ecco arrivare questo cambiamento importante.

I prossimi quattro device top di gamma saranno tutti caratterizzati dalla presenza di una porta di connessione che soddisfa lo standard USB 3.2. A lanciare questa notizia è il noto leaker Digital Chat Station. Come confermato attraverso un post su Weibo, Xiaomi 13 Ultra, Pad 6, Pad 6 Pro e Mix Fold 3 saranno i device ad includere questa novità.

Xiaomi sembra pronta ad introdurre lo standard USB 3.2 con supporto dati e Power Delivery sui nuovi Xiaomi 13 Ultra, Pad 6, Pad 6 Pro e Mix Fold 3

Inoltre, con il passaggio alla porta USB 3.2, sarà possibile anche introdurre novità nell’ambito della ricarica. Infatti, i dispositivi supporteranno il protocollo di ricarica standard USB PD (Power Delivery).

I vantaggi si avranno sia nel trasferimento dati che nella compatibilità della ricarica rapida. Sfruttando lo standard USB 3.2 sarà possibile trasferire file in maniera più veloce attraverso la porta e quindi completare le operazioni in meno tempo.

Con il supporto USB PD, invece, si va a migliorare l’inter-compatibilità quando si utilizzano diversi dispositivi di ricarica. Se si utilizzano cavi e adattatori compatibili, si possono sfruttare tutte le feature per la ricarica rapida e sicura dei device anche quando il caricabatterie originale non è disponibile.