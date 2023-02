Con il debutto della nuova famiglia iPhone 15 Pro, Apple sembra intenzionata a migliorare la tecnologia delle proprie fotocamere. Attraverso un nuovo scanner LiDAR sarà possibile garantire un riconoscimento ancora più preciso delle scene con una maggiore efficienza della rilevazione.

A confermare questa possibilità ci ha pensato l’analista Ming-Chi Kuo, sempre molto attento sulle novità che riguardano Apple. Stando al suo report, l‘azienda di Cupertino passerà dai sensori realizzati da Lumentum e WIN Semiconductors a quelli creati da Sony.

Il cambiamento riguarderà le componentistiche Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser (VCSEL) Time-of-Flight (ToF) nei modelli iPhone 15 Pro. Oltre ad un aumento qualitativo della scansione, questa mossa permetterà anche un risparmio in termini di consumo energetico.

Apple potrebbe introdurre sulla famiglia iPhone 15 Pro una nuova serie di sensori e fotocamere per migliorare la qualità degli scatti come mai prima d’ora

L’analista crede che i vantaggi però non si esauriranno qui. Apple potrà sfruttare i nuovi sensori per implementare anche nuove funzionalità. Gli iPhone 15 Pro permetteranno quindi notevoli miglioramenti nella fotocamera e nelle potenziali applicazioni di realtà aumentata (AR).

Anche dal punto di vista fotografico ci saranno nette migliorie. La nuova soluzione ToF VCSEL di Sony integra le soluzioni VCSEL e driver IC, questo significa che lo scanner LiDAR può offrire migliori prestazioni ToF. I vantaggi si avranno anche con gli scatti effettuati in modalità notturna, fotografia a bassa luminosità ambientale e nella modalità Cinematica.

Questo nuovo sensore ToF, combinato con i chipset e display più recenti, potrebbe rendere gli iPhone 15 Pro i dispositivi più efficienti dal punto di vista energetico mai prodotti a Cupertino. Se dovesse essere confermato, certamente Apple sottolineerà questo aspetto insieme alla durata della batteria durante il keynote di lancio dei nuovi modelli.

Ma le modifiche al comparto fotografico saranno ancora più profonde. Apple potrebbe adottare anche una nuova finitura in titanio e una nuova lente a periscopio. Tuttavia, questo cambiamento sembra esclusivo per iPhone 15 Pro nella versione più grande. Inoltre, i device potranno beneficare dell’aumento di memoria RAM, passando da 6GB a 8GB con notevoli migliorie sulla gestione del sistema.

Ricordiamo che al momento si tratta di indiscrezioni non confermate. Il debutto della famiglia iPhone 15 è atteso per la seconda metà dell’anno, quindi non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.