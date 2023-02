WhatsApp prova in tutti i modi a ridurre al minimo l’esodo degli utenti verso Telegram, la rivale che nel corso degli ultimi anni è riuscita a guadagnare un numero crescente di utilizzatori quotidiani, ritagliandosi un grosso spazio nel mercato di riferimento.

Proprio per cercare di limitare al massimo le perdite, Meta ha deciso di rilasciare a tutti gli effetti un nuovo aggiornamento che porta con sé l’introduzione di una funzione molto desiderata e richiesta, la quale risulta essere da tempo già presente sull’applicazione mobile della suddetta rivale.

WhatsApp, approfittate subito dell’aggiornamento

L’update di cui vi stiamo parlando porta con sé l’introduzione della funzione di auto-invio dei messaggi, un qualcosa che, come vi abbiamo già accennato, gli utenti di Telegram riescono ad effettuare da ormai diversi anni. Il tutto consiste nell’offrire al consumatore la possibilità di creare una conversazione privata a cui può accedere solamente lo stesso account, sulla quale inviare un allegato, un file, un documento o semplicemente del testo, in modo da potervici accedere liberamente da altri dispositivi collegati.

Una comodità pressoché unica nel momento in cui ad esempio si volessero spostare dei file da un dispositivo all’altro, senza voler fare affidamento su un servizio cloud o una connessione diretta tra gli stessi terminali. In questo modo WhatsApp è stata in grado di chiudere una piccola falla, fermo restando che ne esistono molte altre da chiudere rapidamente. L’aggiornamento è già disponibile sia per Android che iOS.