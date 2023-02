Prosegue la campagna promozione di Iliad anche nel mese di febbraio. Il gestore francese vuole essere sempre sui radar degli utenti anche in quest’ultima fase dell’inverno con alcune promozioni low cost molto vantaggiose per costi e per soglie di consumo. Una particolare sorpresa di Iliad per gli abbonati è stata la nuova disponibilità a listino della tariffa Giga 150.

La Giga 150 si è già affermata in passato come una tra le ricaricabili preferite dagli abbonati. Coloro che optano per questa promozione avranno a loro disposizione un ticket che prevede chiamate ed SMS infiniti verso tutti con 150 Giga per internet al costo di 9,99 euro al mese.