Lo speaker bluetooth è l’accessorio che può farci compagnia nelle nostre gite all’aria aperta, lo strumento essenziale per poter godere di buona musica anche lontano da casa, riuscendo nel contempo a spendere molto meno di quanto avremmo mai immaginato.

Per le offerte Amazon ed anche i coupon gratis da utilizzare per i vari acquisti effettuati, ricordatevi di aprire il prima possibile il canale Telegram, dove troverete una serie di prezzi bassissimi in esclusiva assoluta, un’occasione unica per spendere molto poco a questo link.

Speaker portatile a soli 34€? possibile, ma solo su Amazon

Qualitativamente il prodotto in promozione resta ancorato alla fascia di prezzo di appartenenza, ciò sta a significare che il sound è discreto, anche se non riesce a soddisfare pienamente l’audiofilo esigente, sebbene i suoi bassi siano sufficientemente potenti, con possibilità di godere di un suono pieno a 360 gradi. Le altre specifiche di livello sono rappresentate da una buona autonomia, da una potenza di 30 watt (perfetta per utilizzi all’aria aperta), senza dimenticarsi della piena certificazione IPX7 contro gli schizzi d’acqua, o la presenza di varie tipologie di input. Lo streaming musicale potrà essere avviato via bluetooth, ma anche cavo jack da 3,5mm o inserimento di una piccola microSD nello slot dedicato.

Ciò che convince è sicuramente il prezzo, infatti il listino direttamente su Amazon è di 69 euro, ma gli utenti possono applicare il coupon che si trova in pagina, pari al 30%, per riuscire così a godere di uno sconto dei 42 euro, per un totale finale di soli 27€ (LINK ACQUISTO). Un’occasione davvero unica, da non lasciarsi sfuggire.