Gli hard disk portatili, sebbene comunque il mercato dei computer abbia portato a soluzioni integrate sempre più capienti ed in grado di contenere un quantitativo elevato di dati, la fanno ancora oggi da padroni, infatti sul mercato è possibile approfittare sempre di più di ottime soluzioni estremamente economiche.

Hard disk Toshiba al giusto prezzo, ecco quanto costa

Pensare di spendere solamente 59 euro per l’acquisto di un hard disk portatile è possibile come al solito grazie a Amazon, sul noto store di e-commerce, infatti, gli utenti si ritrovano a poter scoprire e conoscere da vicino il modello HDTB420EK3AA di Toshiba, nella variante da ben 2TB.

Si tratta di un dispositivo relativamente recente, caratterizzato dalla connettività USB 3.2 Gen 1 (retrocompatibile con USB 2.0), per una maggiore velocità di connessione, e di trasferimento fino a 5 Gbit/s. Il prodotto può tranquillamente essere utilizzato con qualsiasi sistema operativo, sia esso Mac OS o Windows, senza differenze o limitazioni particolari.

Il prezzo di vendita è assolutamente alla portata di tutti, poiché è possibile pensare di acquistare il modello descritto a soli 59 euro, una cifra che comprende, come al solito oseremmo dire, anche la garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi, che riesce così a coprire tutti gli eventuali difetti di fabbrica che verranno riscontrati in corso d’opera (PREMETE QUI PER ACQUISTARE).