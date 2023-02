Netflix, sta per arrivare una serie TV italiana alla sua TERZA stagione

L’ultimo periodo risulta particolarmente in discussione per quanto riguarda Netflix, soprattutto in vista delle novità in arrivo. Durante gli scorsi mesi si è parlato tantissimo dell’ultimo aggiornamento che ha visto le persone avere a disposizione un nuovo piano di abbonamento da pagare solo 5,49 € al mese. Ci sono state però delle polemiche riguardo alle pubblicità, le quali non sono state viste poi così di buon grado. Sono state però tante le persone che hanno sottoscritto questa tipologia di piano, visto il prezzo davvero esiguo ogni mensilità.durante l’ultimo periodo però si sta parlando insistentemente anche di un’altra evenienza che ben presto potrebbe arrivare a turbare la quiete della celebre piattaforma streaming mondiale.

Stiamo parlando del possibile blocco della condivisione delle password, situazione che porterebbe quindi i piani Premium con più account a non esistere più. Secondo le ultime informazioni, le novità potrebbero arrivare proprio dal prossimo mese di marzo, con Netflix che andrà a modificare proprio questo aspetto, il quale dà sempre rende famoso la piattaforma.

Netflix: sta per arrivare la nuova stagione della serie italiana che tutti hanno amato, fate spazio a “Mare fuori”

Già dando uno sguardo alla lista delle serie tv più guardate durante l’ultimo periodo, qualcuno si sarà accorto che “Mare fuori” è ritornata una delle serie TV più viste nonostante non ci sia ancora la terza stagione.

In realtà è arrivata su RaiPlay, ma a breve anche Netflix la accoglierà nella sua folta programmazione. Bisognerà aspettare ancora un po’, per cui mantenete la calma e pregustata già l’arrivo dei nuovi episodi che saranno 12.