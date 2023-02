Mini PC Beelink con SSD e 8GB di RAM a prezzo scontato con COUPON da 50 euro

Stavate cercando le migliori offerte di Amazon? Oggi ce n’è una davvero clamorosa che riguarda un Mini PC, uno di quelli che quasi stanno nel palmo di una mano e che non farete fatica a nascondere dietro la vostra postazione.

Il Mini PC in vendita su Amazon è fantastico: Beelink ha lanciato una soluzione che costa poco e che offre ottime caratteristiche tecniche

Il mini pc in questione è in grado di offrire prestazioni di ottimo livello grazie alle sue componenti interne. Ricordiamo infatti che questo dispositivo può concedere a chi lo acquista la discreta rapidità del processore Intel Celeron N5095 fino a 2.9GHz.

Inoltre ci sono 128 giga di memoria interna su SSD e 8GB di memoria RAM. Ricordiamo che questo piccolo computer può supportare fino al 4K ed è in grado di ospitare anche una porta gigabit Ethernet. Il prezzo scende ulteriormente grazie al coupon di 50 € che dovete applicare in pagina su Amazon: pagherete solo 169 €. Ovviamente avrete due anni di garanzia sul prodotto ma anche 30 giorni per effettuare il reso.