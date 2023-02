Uno dei film più attesi nel panorama cinematografico è senza alcun dubbio il sequel di Joker, il nuovo capitolo della saga esordirà al cinema, a meno di clamorosi ritardi, il 4 Ottobre del 2024, una data ancora lontana che non apre all’arrivo imminente di trailer o teaser, ma che però nella giornata di San Valentino, ha portato il regista Todd Philips a rilasciare una prima immagine che ritrae i due protagonisti di quello che sarà Joker: Folie à Deux.

Nel dettaglio parliamo di una foto che ritrae dal set Joker e Harley Quinn insieme, interpretati rispettivamente da Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

Lo scatto

Come potete ben vedere lo scatto ritrae i due protagonisti decisamente da vicino, andando a offrire le conferme cercate da tutti i fan sulla presenza di Lady Gaga, stando a quanto emerso, il film dovrebbe assumere le sembianze di un musical in pieno stile Moulin Rouge!, film del 2001 diretto da Baz Luhrmann, e nel caso in cui ciò si rivelasse corretto il casting di Lady Gaga avrebbe ancora più senso.

Insieme a Lady Gaga e al suo cast, nel film avremo anche la partecipazione di Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey come membri del cast.

Non rimane dunque che attendere, la data è ancora abbastanza lontana e confidiamo che per un trailer ci sarà ancora molto d’attendere, al momento giusto però i rumors e gli sneak peak non stanno mancando, il prossimo capitolo di Joker sarà sicuramente un film diverso dal precedente ma le premesse sono buone.