La nuova famiglia di flagship realizzata da Apple sarà la serie iPhone 15 e il debutto è atteso verso la seconda metà di quest’anno. Tuttavia, le indiscrezioni a riguardo stanno già aumentando e possiamo scoprire alcune delle nuove funzionalità e dei miglioramenti che saranno presenti su questi device.

Alcuni dettagli sono già confermati tra cui spicca la presenza della porta USB Type-C e il System-on-Chip A16 bionic. Dal punto di vista del design, invece, gli iPhone 15 dovrebbero mantenere le stesse dimensioni dei loro predecessori ma con un cambiamento sostanziale. Il display si preannuncia più ampio, con un lavoro di affinamento delle cornici da parte di Apple.

Questa informazioni arriva dal leaker ShrimpApplePro, noto per fornire informazioni accurate sui prodotti Apple. In un recente report, il leaker ha suggerito che l’azienda di Cupertino aumenterà la dimensione dei display per iPhone 15 Pro e Pro Max. Inoltre, quest’anno c’è un’alta possibilità di poter ammirare anche un eventuale iPhone 15 Ultra.

Apple potrebbe stupire tutti con la nuova famiglia iPhone 15 che potrà contare su nuovi display e SoC A16 Bionic evoluto

Con un display più grande ma dimensioni generali uguali alla serie precedente, aumenterà lo spazio a disposizione per gli utenti per la fruizione dei contenuti multimediali. Al momento non c’è nulla di ufficiale, ma storicamente ShrimpApplePro ha sempre indovinato le previsioni.

Oltre al cambio di display, il leaker ha indicato la presenza di bordi curvi e l’evoluzione del notch attraverso un’interfaccia Dynamic Island evoluta. Apple, inoltre, potrebbe marcare ulteriormente la differenza tra i modelli base e le versioni Pro sfruttando alcune caratteristiche tecniche diverse.

I modelli standard manterranno la frequenza di aggiornamento a 60Hz e saranno alimentati dal chip A16 Bionic. Le varianti Pro avranno una frequenza di aggiornamento del display molto più alta e saranno spinti da un nuovo chip a 3nm. Inoltre, l’iPhone 15 Ultra avrà una fotocamera con zoom periscopico e si giocherà il titolo di miglior cameraphone dell’anno.