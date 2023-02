Non è raro imbattersi in monete o banconote che possono farvi guadagnare un bel gruzzoletto. Sono tante infatti le monete che hanno un valore per svariati motivi e che sono molto ricercate da alcuni collezionisti.

In particolare, tra le monete da due euro ce ne sono alcune veramente rare che possono farvi guadagnare fino a 2.000 euro. Tra queste ricordiamo alcune monete celebrative come quelle del Vaticano, di San Marino e del Principato di Monaco cona la raffigurazione della principessa Grace Kelly.

La Finnish Flower Coin

Tra queste è presente anche la Finnish Flower Coin, la moneta finlandese da due euro con la raffigurazione dei fiori. È la moneta celebrativa più popolare della Finlandia.

La moneta, emessa nel 2002 quando il Paese ha adottato l’euro come valuta ufficiale, presenta sul dritto la classica rappresentazione dei due euro che riportano tutti gli Stati che fanno parte dell’Unione Europea, e sul rovescio due fiori di lampone antico con sotto il simbolo del direttore della Zecca e il millesimo di conio.

Nel corso degli anni sono state realizzate diverse versioni commemorative della moneta da due euro. La più recente è stata emessa nel 2014, in occasione del centenario del Parco Nazionale di Nuuksio, e presenta lo stemma di un leone finlandese, simbolo nazionale del paese, e la data di emissione.

Il valore di questa moneta, in buone condizioni, è di qualche decina di euro. Ma il vero affare si potrebbe fare se si entra in possesso della moneta finlandese da due euro che presenta degli errori di conio, come dettagli mancanti. In questo caso il valore della moneta potrebbe schizzare.