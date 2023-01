Cercheremo di stilare una lista quanto più completa possibile per fornirvi informazioni sulle più rare e preziose monete, banconote e SIM presenti nel mondo. Il possesso di queste rarità potrà farvi guadagnare anche migliaia di euro.

Monete che valgono una fortuna

Per quanto riguarda le monete che possono valere una fortuna, tra le più rare e preziose al mondo tra le monete straniere al primo posto troviamo il Flowing Hair Silver Dollar (Dollaro dai capelli fluenti), piccola moneta che oggi vale oltre 10 milioni di dollari!

Nella top 3 abbiamo poi il Double Eagle. L’ultima moneta rimasta di 445 mila copie da 20 dollari americani è stata venduta all’asta per 7,6 milioni di dollari. E la Brasher Doubloon venduta per 7,4 milioni di dollari.

Tra le monete italiane a cui bisogna prestare attenzione ci sono le monete da due euro che presentano degli errori o che sono state coniate per commemorare degli eventi particolari. Hanno un valore compreso tra le centinaia e le poche migliaia di euro. Tra le più rilevanti ci sono le 2 euro di Grace Kelly, 2 euro del Vaticano e 2 euro di San Marino.

Banconote più rare

La rarità di una banconota si misura secondo una serie differente di fattori legati ad errori di stampa o a particolarità nel numero di serie, come la presenza di 5 o 6 numeri consecutivi nella serie o di numeri palindromi.

In Italia, tra le più famose abbiamo la banconota da 50 euro J051/S che presenta in controluce la scritta ‘100 euro’.

Tra le più rare in assoluto abbiamo le ‘Specimen’, ovvero biglietti di prova destinati al Governatore della Banca Centrale Europea, chiamati così proprio per la presenza della scritta specimen in diagonale. Le taglie da 100, 200 o 500 possono valere fino a 2500 euro.

SIM da tenere d’occhio

Esistono in circolazione delle SIM telefoniche davvero che rare che presentano delle sequenze numeriche particolari. Queste schede telefoniche sono state battezzate SIM Top Number. Ecco la lista delle più ricercate in Italia: