Siamo ancora lontani dal lancio dei nuovi iPhone 15 ma da tempo si susseguono anticipazioni sulle novità che Apple potrebbe introdurre. La più recente riguarda la possibilità di assistere al rinnovamento del modulo fotografico di iPhone 15 e 15 Plus.

Secondo un leaker, la cui affidabilità non è del tutto chiara, Apple potrebbe stravolgere il design del modulo fotografico dei suoi melafonini di prossima generazione.

iPhone 15 e 15 Plus con nuova fotocamera: il modulo potrebbe avere design aggiornato!

Stando a quanto riferito dalla fonte, l’azienda di Cupertino potrebbe avere intenzione di aggiornare il comparto fotografico dei suoi iPhone 15 e 15 Plus tramite l’introduzione del sensore da 48 megapixel adottato per la prima volta su iPhone 14 Pro e Pro Max. Di conseguenza, il colosso potrebbe rinnovare il modulo anche dal punto di vista estetico apportando delle modifiche non ancora precisate ma che stravolgeranno l’aspetto dei dispositivi rispetto a quanto fino ad ora proposto dall’azienda.

Apple potrebbe avere l’obiettivo di rendere maggiormente allettanti tutti i suoi iPhone così da evitare che l’attenzione del pubblico sia destinata esclusivamente ai modelli Pro e Pro Max. È certo che le differenze tra i quattro modelli in arrivo nell’autunno di quest’anno saranno evidenti. Alcune voci ritengono, ad esempio, che i modelli standard non saranno dotati di porta USB-C e che quest’ultima sarà quindi prerogativa della versione Pro e Pro Max.

Altre fonti ritengono, inoltre, che l’azienda introdurrà un nuovo melafonino, probabilmente chiamato iPhone Ultra. La notizia necessita ancora di conferme poiché in precedenza si era fatta strada la voce per la quale “Ultra” sarebbe stato il nuovo nome adottato dal colosso per definire l’attuale modello Pro Max.