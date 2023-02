A partire dal 2024 smartphone, tablet e device di vario tipo dovranno adeguarsi a quanto stabilito dalla Commissione Europea e adottare il sistema di ricarica universale con porta USB-C. Le aziende produttrici saranno quindi obbligate a conformare i loro device a quanto stabilito dall’Unione Europea, che mira a limitare gli sprechi e la produzione di componenti superflue favorendo, inoltre, i consumatori. Anche Apple, colosso che ha fino ad ora fatto ricorso alla porta Lightning sui suoi melafonini, dovrà adeguarsi alle direttive e far ricorso alla porta USB-C su iPhone 15.

iPhone 15 con porta USB-C: sarà necessario l’utilizzo di accessori compatibili!

L’azienda di Cupertino dovrà rispettare quanto dichiarato dalla Commissione Europea e dotare i suoi prossimi iPhone 15 di porta USB-C. Inizialmente diverse voci hanno riferito che Apple avrebbe potuto arginare il problema e ricorrere a una soluzione alternativa rappresentata dall’impiego esclusivo della ricarica wireless ma la stessa azienda ha smentito la notizia affermando che i prossimi iPhone saranno dotati di porta USB-C.

Apparentemente non sembra esserci nulla di strano nella disponibilità mostrata dal colosso nel ricorrere a una soluzione efficace se non fosse per quanto diffuso in rete negli ultimi giorni dal portale Weibo.

Stando alle notizie più recenti, Apple potrebbe non consentire l’utilizzo di un qualsiasi caricabatterie universale sui suoi iPhone 15. I dispositivi potrebbero presentare un chip di riconoscimento che permetterà l’utilizzo esclusivo di accessori compatibili.

Dunque, proprio come avviene sugli iPhone attualmente in commercio, anche in futuro potrebbe essere necessario utilizzare prodotti certificati da Apple per poter procedere con la ricarica dello smartphone.

Non è da escludere, inoltre, la possibilità che quanto riferito dall’analista Ming-Chi Kuo corrisponda al vero e, dunque, che Apple decida di dotare soltanto i suoi iPhone 15 Pro e Pro Max di porta USB-C lasciando invariata la porta Lightning sui modelli base.